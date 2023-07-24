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Siyaset Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 19:45:00 -
Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözlerine ilk cevap Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz'dan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı olaylı geçti.

Toplantıya ilişkin tartışma haberleriyle birlikte gündeme gelen bir diğer konu da Kılıçdaroğlu'nun bazı gazetecilerin CHP'li kaynaklarından maaş aldıkları iddiası oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu"Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'na ilk cevap Saymaz ile Altaylı'dan geldi!

İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren ilk isimler oldu.

Saymaz ve Altaylı'nın tepkileri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmail Saymaz: 'Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' dediği iddia ediliyor. CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP’den, CHP’li belediyelerden, ‘Beşli Çete’den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim. Kılıçdaroğlu, para aldığını iddia ettiği haysiyet yoksunlarını derhal açıklamalı.

Fatih Altaylı: Hepimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalıştıkları kurumlar dışında yerlerden, 5 müteahhitten para ya da reklam alarak sözde muhalifmiş gibi görünüp aslında iktidara çalışan gazetecilerin listesini açıklamasını bekliyoruz. İnşallah bu listeyi yayınlar da bu şerefsiz kişi ya da kurumlar kimmiş öğreniriz. Herhalde elinde açık bilgi belge olmadan böylesine bir iddiayı ortaya atmamıştır, değil mi!

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