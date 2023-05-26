Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor

Terör sevici HDP ile ırkçı Zafer Partisi'nin kayyım kavgası sürerken, her iki partiyle de anlaşıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy desteği alan Kılıçdaroğlu'nun sprumsuzluğu, cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda ülkeyi nasıl bir kaosa sokacağını da gözler önüne serdi.

HDP'li Pervin Buldan sert bir çıkış da bulunarak, "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine bakmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun vermiş olduğu sözlerdir." dedi.

"Özdağ ile protokol imzalamış olabilirler." diyen Buldan adeta bir tarafın kandırılmış olduğunu itiraf ederek, "Kılıçdaroğlu’nun hem kayyum meselesi hem Kürt sorununun çözümü sözlerini esas alırız." ifadelerini kullandı.

HDPnin talep ettiği kayyım uygulamasının kaldırılacağına dair söz veren Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın protokolünde de kayyum uygulamasının devamına imza attı.

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