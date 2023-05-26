  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaparsa Kenan Evren ve CHP yapar! Caminin üzerine İsmet İnönü heykeli!

Bir başlığa bakın bir de ilk maddeye! Özdağ - Kılıçdaroğlu protokolünde ilginç detay

ODTÜ'nün homosu, gayi Kılıçdaroğlu için yürüyüş yaptı Bay bay Kemal hakettiği desteği sonunda gördü!

Hong Kong'lu iki dev şirketin Türkiye savaşı! Apar topar Türkiye'ye geldiler

O mutabakat deşifre oldu! HDP'li isim terör örgütü kanalında itiraf etti

Rusya'ya saldırı sonrası Moskova her an o silah için Türkiye'nin kapısını çalabilir! Dengeleri altüst edecek

AK Partili isim şimdiden uyardı! Bay bay Kemal’den dolandırıcı taktiği

Ümit Özdağ ile de kol kola girdi! Demirtaş’tan son çırpınışlar

Otomobillerin gizli özellikleri! Silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde..

Türkler beğenmeyince 16 bin lira maaşlı iş Afganlara kaldı! Sadece onlar çalışıyor
Siyaset Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor
Siyaset

Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-26 18:30:00 -
Kılıçdaroğlu önüne gelene söz verdi! Irkçı Zafer Partisi ile terör sevici HDP'nin kayyım kavgası büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuk kaygısıyla önüne konan bütün belgelere imza atarken, HDP ile Zafer Partisi terör iltisaklı belediyelere kayyım atanması konusunda karşı karşıya geldi.

Terör sevici HDP ile ırkçı Zafer Partisi'nin kayyım kavgası sürerken, her iki partiyle de anlaşıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy desteği alan Kılıçdaroğlu'nun sprumsuzluğu, cumhurbaşkanlığını kazanması durumunda ülkeyi nasıl bir kaosa sokacağını da gözler önüne serdi.

HDP'li Pervin Buldan sert bir çıkış da bulunarak, "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine bakmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun vermiş olduğu sözlerdir." dedi.

"Özdağ ile protokol imzalamış olabilirler." diyen Buldan adeta bir tarafın kandırılmış olduğunu itiraf ederek, "Kılıçdaroğlu’nun hem kayyum meselesi hem Kürt sorununun çözümü sözlerini esas alırız." ifadelerini kullandı.

HDPnin talep ettiği kayyım uygulamasının kaldırılacağına dair söz veren Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın protokolünde de kayyum uygulamasının devamına imza attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23