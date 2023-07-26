Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun' dedi Odatv Hodri Meydan diye cevap verdi! Kılıçdaroğlu’ndan çıt yok

Konuyla ilgili Odatv’nin haberi şöyle;

Odatv’yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv’ye çamur attı... Hodri meydan soru sormayı bırak belge açıkla...

'Kılıçdaroğlu'nun medyadaki beslemeleri açıklansın' çağrımızın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıldır kapalı olan Odatv'ye çamur attı. Kılıçdaroğlu "Odatv’nin geliri nereden onu sorun?" diyerek cevapsız sorularına bir yenisini daha ekledi. Uğradığımız iftiraya Odatv olarak cevabımız var: Hodri meydan! Soru sormayı bırak belge açıkla.

'Kılıçdaroğlu'nun medyadaki beslemeleri açıklansın' çağrımızın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı. Kılıçdaroğlu "Odatv’nin geliri nereden onu sorun?" diyerek cevapsız sorularına bir yenisini daha ekledi. Uğradığımız iftiraya Odatv olarak cevabımız var: Hodri meydan! Soru sormayı bırak belge açıkla.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GAZETECİLİK DE SUÇ OLDU

Odatv, iddialara konu olan gazetecileri tek tek arayıp sordu. O gazeteciler arasında Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi isimler vardı.

O isimlerden biri de Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’di. Ağırel bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Ne bir belediye ne bir siyasetçi ne de başka bir kişi bırakın bize yazı karşılığı maaş, para vs. teklif etmeyi yanımıza yanaşma cüretinde bulunamaz. Yeter artık. Kirli hesaplarının ve gerçeğin ortaya çıkmaması için kalemini namus bilen insanları karalamaya çalışan her kim olursa cevabını alır. Şimdi ben çok açık net şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Bu duruma siz sebep oldunuz.”

Böyle olunca Kılıçdaroğlu da Murat Ağırel’i arayarak açıklamalarda bulundu. Gün içerisinde bir yazı daha yazan Ağırel, Kılıçdaroğlu ile bu konu hakkındaki görüşmesini köşesine taşıdı.

KILIÇDAROĞLU ODATV'YE ÇAMUR ATTI

Ağırel ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu Odatv’ye de çamur atmaya çalıştı. O görüşmede CHP lideri, “Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv’yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.

Türklerin yüzde 60’ı haberleri okumayı tercih ederken, yüzde 20’si izlemeyi, geri kalan yüzde 20 ise her ikisini birden sevdiğini belirtti.

Odatv, “En güvenilir haber kaynakları” listesinde 2021’de 10. sırada yer alırken, bu sene 7. sıraya yükseldi. Odatv, en güvenilir 16 haber kaynağı listesine giren tek internet gazetesi oldu.

HER GÜN 750 BİN TEKİL ZİYARETÇİ

Öte yandan 39 aydır kapalı olan Odatv’yi her gün 750 bin tekil ziyaretçinin ilgiyle takip etmesi de bu raporu kanıtlıyor.

Odatv avukatları Nisan 2020 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı.

1236 gündür kapalı olan Odatv’nin dosyasını Anayasa Mahkemesi 39 aydır sonuçlandıramadı.

Basın özgürlüğü mücadelesini ısrarla yapan Türkiye’nin en nitelikli haber sitesine Kılıçdaroğlu’nun çamur atması nasıl bir acz içinde olduğunu gösteriyor.

Kılıçdaroğlu’nun gerçekler karşısında soruların arkasına saklanarak nasıl kolayca yalan konuştuğunu CHP’nin namuslu insanlarına havale ediyoruz. Yalanını ıspatlamak zorundasın Kılıçdaroğlu…