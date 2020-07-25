Kılıçdaroğlu kurultayda ne kadar oy aldı? CHP genel başkanı kim oldu?

CHP'de 37. olağan kurultay Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Kurultay'da, Divan Başkanlığına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi. Salona gelişinin ardından kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek, kurultayı açtı.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor. Kurultayın ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de tüzük gereği PM üyeliğine adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. CHP kurultayında seçimler için 44 sandık, her sandığa bağlı 3 kabin olacak. Toplamda 132 kabin oluşturulacağı açıklanan kurultayda, her kabinde 10 civarında delege ayrı ayrı oy kullanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeni genel başkan seçildi

CHP kurultayından Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması bekleniyor. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oylamanın ardından yeni Genel Başkan belli olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeni genel başkan seçilmişti. Kılıçdaroğlu'na karşı yarışan Muharrem İnce ise 447 oy almıştı.