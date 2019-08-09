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Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi

09 Ağustos 2019 Cuma 17:55
Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na verdiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:55
  1. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. TSK Mehmetçik Vakfı

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