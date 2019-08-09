Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Mehmetçik Vakfı'na verdi. CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurban vekaletini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'na verdiği belirtildi.



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