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Siyaset Kılıçdaroğlu kendisi için bu benzetmeyi yaptı: 10 cephede yara almış komutan!
Siyaset

Kılıçdaroğlu kendisi için bu benzetmeyi yaptı: 10 cephede yara almış komutan!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 22:04:00 - 2023-07-23 22:15:38
Kılıçdaroğlu kendisi için bu benzetmeyi yaptı: 10 cephede yara almış komutan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet'e konuştu.

"Dünyanın hiçbir yerinde 10 kez üst üste yenilgi almış teknik direktör 11’inci maça çıkmaz. İstifa çağrılarına ne diyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, ruh halinin bozuk olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sorudaki teknik direktör örneğine, "Ben galibiyet peşinde değilim" diye cevap veren Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında kendisine "10 cephede yara almış komutan" benzetmesi yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörü olarak birinin diğerini yenmesini sağlamaya çalışmıyorum; tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum. Rakip taraftarların el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbileri el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum. Ve bunları yaparken karşımda sermaye, medya gücü, profesyonel sosyal medya ajanları, sahte montaj ekipleri vs. olan bir yapıyla savaşıyorum. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam.

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