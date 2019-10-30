Kılıçdaroğlu kendini nimetten saydı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini her zamanki üslubuyla eleştirdi.

"Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur"

Süleyman Şah Türbesi'nin taşındığı günleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, sorduğu sorular nedeniyle kendisine kızanlar olduğunu söyledi ve "Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur. Hiç kimse kendisine milliyetçilik unvanını bir yere koyup bu benimdir demesin." ifadelerini kullandı.