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Siyaset

Kılıçdaroğlu kendini nimetten saydı! "Bana kızan adamın..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada, sorduğu gayri milli sorular nedeniyle kendisine tepki gösteren isimlere ilginç bir tepkide bulundu.

2019-10-30 15:17:00 - 2019-10-30 15:18:34
Kılıçdaroğlu kendini nimetten saydı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini her zamanki üslubuyla eleştirdi.

"Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur"

Süleyman Şah Türbesi'nin taşındığı günleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, sorduğu sorular nedeniyle kendisine kızanlar olduğunu söyledi ve "Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur. Hiç kimse kendisine milliyetçilik unvanını bir yere koyup bu benimdir demesin." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kadir

Akit te kendini nimetten sayıyor
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yüksel kömür

kadir gözünü iyi aç bu kadar körlük fazla
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