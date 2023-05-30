Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? CHP'den ilk açıklama geldi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığından istifa edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Partinin yeni grup başkanvekillerinin seçileceğini belirten Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı kimse düşünmesin" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Seçim sonuçları değerlendirilecek. Bu parlamentodan Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağı inancıyla ayrılmıştık ama seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Cuma günü yemin törenini yapacağız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, bir grup başkanı 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi seçimimizi yapacağız.

Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı hiç kimse düşünmesin. 25,5 milyonun sorumluluğuyla hareket edeceğiz. 25 milyon oyun sorumluluğuna göre hareket edeceğiz. 27 milyonu da anlamak zorundayız. Bunu mektup değil kitap gibi okuyacağız. Bir çok şeyi doğru yaptık. Bu seçimde Meclis'e taşınan bazı isimler ve partiler üzerinden kadınların çok endişeli olduğunu biliyoruz.

Cumartesi günkü grup seçiminden sonra kapsamlı MYK toplantısı yapılacak. Ardından parti meclisi ardından il başkanları toplantısı olacak. Sonra da yol haritası paylaşacağız. Gençlerden değişim oyunu kullanlardan ümitsizliğe kapılmasın.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN KURDUĞU İLİŞKİ HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR"

Sayın Genel Başkan bu süreci olması gerektiği gibi yönetti. Kılıçdaroğlu'na oy veren kimsenin kendisine kızgın olmadığını biliyoruz. Yaşananların hiçbirini mazeret olarak yönetlmiyoruz. Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki hepimizi gururlandırıyor. Sayın genel başkanın, MYK'nin seçim değerlendirmesinin ardından yol haritasını belirleyip paylaşacağız."