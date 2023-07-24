Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun zoom toplantısına katılan o ismin biletini kesti!
CHP'de İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının yankıları sürerken, toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılması Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yasaklandı.
CHP'de İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının yankıları sürerken, toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılması Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yasaklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilginin şoku devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıranların sayısı her geçen gün artarken İmamoğlu öncülüğünde gerçekleşen gizli zoom toplantısının da yankıları sürüyor.
Kılıçların çekildiği CHP'de ise Kılıçdaroğlu'nun hamlesi gecikmedi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu ile aynı toplantısına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılmasını yasakladığını açıkladı
ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN DA HEDEF ALINDI
Ekrem İmamoğlu ihanetle suçlanırken, söz konusu toplantıda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da hedef alınan isimler arasına girdi
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