Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu böyle susturdu! 'İBB adayı olacaksın!'

Seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı değişim tartışmasını başlatan ve CHP Genel Başkanlığı koltuğu için yarışan Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu bir kez daha kapıyı kapattı. CHP Genel Başkanı "Ekrem Bey'in yeniden aday olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'u yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

Seçim hezimeti sonrası CHP‘de kazan kaynamaya devam ediyor. Koltuğu bırakmak istemeyen Kılıçdaroğlu değişim seslerine kulak tıkarken genel başkanlığa talip İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise değişim tartışmalarını başlatıp resmen Kılıçdaroğlu’na karşı savaş baltalarını çıkarmıştı.

“EKREM BEY’İN YENİDEN İBB ADAYI OLMASINI İSTİYORUM”

Tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’nu kızdıracak yeni bir açıklama geldi. Kendisine rakip olarak görülen ve değişim çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum” dedi.

İTTİFAK OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu, ittifak çalışmalarıyla da ilgili “Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye’yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir” şeklinde konuştu

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