Kılıçdaroğlu ile Özel'in yarışacağı kurultay salonunda gündem olan afiş!
Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarışacağı CHP 38. Olağan Kurultayı’nın düzenleneceği salona asılan afiş sosyal medyada gündem oldu.
CHP’nin 38 Olağan Kurultayı 4-5 Kasım’da Ankara’da Arena Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
4 Kasım günü Genel Başkan seçimi yapılacak, 5 Kasım’da Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek. Kurultayda mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak.
Kurultay hazırlıkları sürerken, salona asılan bir pankartın görüntüsü dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin astığı belirtilen pankartta, “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” ifadesi yer aldı.
Pankart sosyal medyada viral oldu.
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