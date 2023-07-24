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Siyaset Kılıçdaroğlu ‘iktidarımızda serbest olacak’ diyordu… Yüzde 52, CHP’li Hazal Kaya’yı kurtardı
Siyaset

Kılıçdaroğlu ‘iktidarımızda serbest olacak’ diyordu… Yüzde 52, CHP’li Hazal Kaya’yı kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:59:00 - 2023-07-24 14:01:18
Kılıçdaroğlu ‘iktidarımızda serbest olacak’ diyordu… Yüzde 52, CHP’li Hazal Kaya’yı kurtardı

CHP'li yandaşı oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada rahatsız eden şahsa açtığı davayı kazandı. Kaya'nın açtığı dava, akıllara CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hakkındaki komik vaadini getirdi.

Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti ve dava açtı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirtti ve 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin derhal ve duruşma yapılmaksızın delil araştırması sonucunda verilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, bu çerçevede Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayan bir koruma kararı verdi.

Kılıçdaroğlu Türkiye'sinde serbest olacaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz seçim sürecinde, ifade özgürlüğünü savunduğunu ileri sürerek akılalmaz bir vaatte bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda sosyal medyada her türlü ifadenin özgür olacağını, kimsenin attığı tweet nedeniyle yargı nezdinde suçlu bulunmayacağını söylemişti.

Hazal Kaya'nın sosyal medyadan kendisini tehdit eden kişiye karşı hukuk mücadelesini kazanması, "CHP'li Hazal'ı AK Parti kurtardı, Kılıçdaroğlu kazansa böyle bir dava bile açamayacaktı" yorumlarına neden oldu.

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