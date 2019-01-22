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Kılıçdaroğlu için para toplayan CHP, 2,7 milyona bina satın aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı iftira ve hakaretleri nedeniyle açılan tazminat davalarından kaybettiği cezaları partililerin cebinden ödeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da partisi için yaklaşık 3 milyon TL'ye bina satın aldı.

22 Ocak 2019 Salı 15:12
Kılıçdaroğlu için para toplayan CHP, 2,7 milyona bina satın aldı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, il örgütüne yeni hizmet binası satın aldı. Bosna Caddesi üzerinde bulunan bir bina satın alan CHP, binayla ilgili tüm işlemleri dün tamamlayarak, tapusunu ve binanın anahtarını teslim aldı.

"CHP'ye çok yakışacak"

CHP Genel Merkezi tarafından 2.7 milyon liraya satın alınan binanın, dün tüm işlemlerini tamamlayan CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, binanın partilerine çok yakışacağını söyledi.

"Hayırlı olsun"

Isır’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle; "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Sekreterimiz Mehmet Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Kuşoğlu, Grup Başkan Vekilimiz ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoç’a ve emeği geçen tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni binamız Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya seçmenlerimize, cefakar üyelerimize, değerli yöneticilerimize, hayırlı olsun."

Kılıçdaroğlu'nun cezasını partililer ödüyor

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftira ve hakaretlerinden dolayı açılan tazminat davalarının paralarını partililerden ödeme kararı aldığı ve her ay milletvekillerinin maaşından kesinti yapılacağı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:12
  1. Sakarya
  2. chp
  3. cumhuriyet halk partisi
  4. Yeni Bina
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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