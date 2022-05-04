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Siyaset Kılıçdaroğlu "Höt" dedi, İmamoğlu hizaya geldi
Siyaset

Kılıçdaroğlu "Höt" dedi, İmamoğlu hizaya geldi

Bir avuç insana hitap ettiği Karadeniz turuna devam eden Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun restleri karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var." diyerek geri vitese taktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 13:06:00 -
Kılıçdaroğlu "Höt" dedi, İmamoğlu hizaya geldi

Bir avuç insana hitap ettiği Karadeniz turuna devam eden Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun restleri karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var." diyerek geri vitese taktı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunda Rize ve 6 ilçesinin ardından, Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki sorulara da yanıt verdi.

İmamoğlu, "Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... (Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var" diyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki tehditvari çıkışlarından etkilendiğini gözler önüne serdi.  

 

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