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Siyaset Kılıçdaroğlu helalleşme diye ortalıkta gezerken… Atatürkçü Düşünce Derneğinden skandal talep
Siyaset

Kılıçdaroğlu helalleşme diye ortalıkta gezerken… Atatürkçü Düşünce Derneğinden skandal talep

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme ayağına dindarlardan oy almak isterken, CHP'nin arka bahçesi ADD'den tam tersi bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 12:15:00 -
Kılıçdaroğlu helalleşme diye ortalıkta gezerken… Atatürkçü Düşünce Derneğinden skandal talep

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve kemalistlerin yıllarca eziyet ettiği kesimlerden de oy alabilmek için "helalleşme" safsatasını ortaya attı ve 28 Şubat mağduru Müslümanlarla da helalleşeceğini söyledi.

Ancak kemalist güruh, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin içi boş olduğunu ispat eden söylemlere devam ediyor.

Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 28 Şubat darbecilerini savunarak, millet iradesini yok sayan darbeci komutanların hapisten çıkarılması için çağrı yaptı.

ADD yayımladığı açıklamayla, 28 Şubat davasında tutuklananlar için tahliye çağrısı yaptı. "FETÖ firarisi bir savcının düzmece iddianamasine dayalı yargılama sonucu yıllarını ordumuza, ulusumuzun güvenliğine adamış komutanlarımız yaklaşık bir yıldır zindanda ölümle pençeleşiyor" denilen açıklamada, "Milli Güvenlik Kurulu toplantısından aylar sonra, tamamen sivil, siyasi tercih ve kararlarla gerçekleşmiş bu iktidar değişikliğinin, 25 yıl sonra mahkeme ve Yargıtay tarafından darbe olarak nitelenip 14 komutanımızın ömür boyu mahkumiyetine gerekçe sayılması kabul edilemez. ADD, bu haksız kararın kaldırılarak komutanlarımızın derhal serbest bırakılması talebini kamuoyu ile paylaşmayı görevi saymaktadır" denildi.

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Yorumlar

fetösever natotürkçü derin dernek olduğunun resmidir!

............

Turan

ADD kastetmese de sadece askeri ayağının yargılanıp ceza alması eksik ve yetersizdir. Basın ayağı, işadamı ayağı, dernekler ayağı, siyaset ayağı... nerde! Brifing alanlar, verenler, tak diye emredileni şak diye yapanlar nerede!
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