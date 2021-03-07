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Gündem Kılıçdaroğlu HDP sevgisinde vites yükseltti! 'Evet ihanet olur'
Gündem

Kılıçdaroğlu HDP sevgisinde vites yükseltti! 'Evet ihanet olur'

Terör sevici HDP ile ittifak kuran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye getirilen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili yaptığı açıklamada 'evet' demenin ihanet olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 02:10:00 -
Kılıçdaroğlu HDP sevgisinde vites yükseltti! 'Evet ihanet olur'

KRT'nin canlı yayın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeri geldiğinde daha üst bir göreve, Yargıtay’a hakim tayin ediyorsunuz. İstediğiniz kişiyi tutuklatıp hapse attırabiliyorsunuz bir talimatla… Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasına evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz. Demokrasi sadece benim için değil herkes için var. Bir haksızlık var bu işlemde." diyerek ittifak kurdukları terör sevici HDP'ye sahip çıktı.

HDP’nin kapatılması yönünde siyasetçilerin çağrısı ve yargının harekete geçmesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

HDP’yi kapatarak 6,5 milyon kişiyi cezalandıracaksanız bunun adı demokrasi değil. İktidar kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istiyor.

Muhafazakar Kürtler de buna karşılar. Siz Kürtleri neden muhatap alıp onları cezalandırmak istiyorsunuz?

Bahçeli kesinlikle HDP’nin kapatılmasını istiyor ama AK Parti’nin bu kadar sert bir çıkışın doğru olmadığı yönünde düşüncesi var.

Biz parti kapatarak ne elde ettik bugüne kadar? Hiçbir şey elde edemedik.

“Evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz”

“Biz demokrasiyi her koşulda savunmak zorundayız” diye devam eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Demokrasi vazgeçilmez bir konu. Dokunulmazlıklar elbette kalkabilir. Var olan ve getirilmek istenen dokunulmazlıklar bir siyaset mühendisliği gereği getirilen dokunulmazlıklar.

Yargı bağımsızlığının olduğu yerlerde dokunulmazlıklar kalkabilir. Gerçekten sağlıklı, tutarlı, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaate göre bir karar verilirse bir mahkemede, bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Onun dışında doğru değil.

Siz kalkmışsınız mahkemeye hakimi tayin etmişsiniz partinin genel başkanı olarak. Ona göre de bir hakimler savcılar kurulu oluşturmuşsunuz. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi ödüllendiriyorsunuz.

Yeri geldiğinde daha üst bir göreve, Yargıtay’a hakim tayin ediyorsunuz. İstediğiniz kişiyi tutuklatıp hapse attırabiliyorsunuz bir talimatla… Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasına evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz. Demokrasi sadece benim için değil herkes için var. Bir haksızlık var bu işlemde.

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