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Siyaset Kılıçdaroğlu, halkın 'değişim' talebini fonladığı medyaya attı
Siyaset

Kılıçdaroğlu, halkın 'değişim' talebini fonladığı medyaya attı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 19:39:00 - 2023-08-03 19:41:46
Kılıçdaroğlu, halkın 'değişim' talebini fonladığı medyaya attı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkaldırdığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim çağrılarına ilişkin, "Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenleri ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu.

CHP liderine karşı başlatılan 'değişim' hareketine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülük ediyor. Kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, parti yönetimini kendi isteği doğrultusunda yeniden şekillendirdi. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki kurultayda da genel başkanlığa aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Parti içerisinde kazan kaynarken Kemal Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Bu tür değişim talepleri yoktu

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre; CHP lideri, kendisine yöneltilen "Halkın yüzde 80’i, partililerin de yüzde 68’i değişim istiyor, halkı duymuyor musunuz?" sorusuna, "Bu tür talepler yoktu, bir hafta içerisinde basının gündeme taşıması ile bu tartışmalar başladı" yanıtını verdi.

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