Kılıçdaroğlu gece yarısı telaşla bunu yapmıştı! Bakın sebebi neymiş

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gece yarısı paylaştığı "Kürtler" başlıklı bir videoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Saray, Kürtleri toplu olarak yaftalıyor, terörist muamelesi yapıyor" suçlaması yönelttiğini hatırlatan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, bu videonun nerden icap ettiğini masaya yatırdı.

"Kılıçdaroğlu PKK/HDP'nin desteğini almış olmasına rağmen Kürtlerin desteğini alamadı. Elindeki kamuoyu araştırmaları bu gerçeği acı biçimde işaret ediyor. HDP seçmeninin bir bölümü bile 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na değil, Erdoğan'a oyunu verecek. Bu yüzden çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor" ifadelerini kullanan Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

"7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaştığı "Kürtler" başlıklı bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Saray, Kürtleri toplu olarak yaftalıyor, terörist muamelesi yapıyor" suçlaması yöneltti.

Şimdi nerden icap etti bu gece yarısı "Erdoğan Kürtlere terörist muamelesi yapıyor" videosu?

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Buraya geleceğiz ama önce "Erdoğan ve Kürtler" konusunda bazı hatırlatmalarda bulunmak şart.

AK Parti iktidara geldikten hemen sonra Güneydoğu'nun en büyük sorunu olan ve "açık hapishane" sistemi olarak değerlendirilen "OHAL"li kaldırdı. Erdoğan 2005'te ziyaret ettiği Diyarbakır'da şu tarihi konuşmayı yaptı: "Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorudur. Benim de sorunumdur. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Abaza olsun, Laz olsun bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin tek parti devleti döneminde Kürtleri hedef alan "ret, inkâr ve asimilasyon" politikalarını kaldırdı. Erdoğan döneminde Kürtler, kendi kimlikleriyle bu ülkenin özgür, eşit, onurlu vatandaşları haline geldi. Bugün "Kürt sorunu" dedikleri ama altını bir türlü dolduramadıkları talepler terör örgütü PKK'nın taleplerinden ibarettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'de Meclis'teki grup toplantısında da "Dersim olayları"yla ilgili tarihi bir konuşma yaptı.

Dersim'de 13 bini Kürt'ü katleden CHP yönetimi adına iade-i itibarda bulundu. Erdoğan o konuşmasında şöyle dedi: "Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum."

Erdoğan'ın geçen hafta Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı da hatırlatalım: "Bunların söyledikleri o süslü cümlelerin gerisindeki gerçek kimlikleri, parasını verenin Türkiye'ye karşı kullandığı birer kiralık katiller ordusu olduklarıdır. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi insanına, kendi topraklarına silah doğrultana başka ne denir? Eğer öyle olmasaydı baldıran zehri içme pahasına yürüttüğümüz Çözüm Süreci'nde uzattığımız eli ısırmazlar, açtığımız yüreğe hançer saplamaya kalkmazlardı."

Tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun gece yarısı telaşla attığı "Kürtler" videosunun nerden icap ettiği konusuna gelelim. Kılıçdaroğlu PKK/HDP'nin desteğini almış olmasına rağmen Kürtlerin desteğini alamadı. Elindeki kamuoyu araştırmaları bu gerçeği acı biçimde işaret ediyor. HDP seçmeninin bir bölümü bile 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na değil, Erdoğan'a oyunu verecek. Bu yüzden çanlar Kılıçdaroğlu için çalıyor.

Kürtler Erdoğan'ı da Kılıçdaroğlu'nu da gayet iyi tanıyor; Kılıçdaroğlu, CHP'nin Kürtleri katleden parti-devletinin simgesi, Erdoğan ise Kürtlere uygulanan 70 yıllık zulme, katliama son veren isim. Güneşi balçıkla sıvayamayacakları gibi bu gerçeği de değiştirmeleri imkansız!"