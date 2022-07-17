Kılıçdaroğlu 'FETÖ'süz darbe mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti! CHP yandaşı medya ise 'üç maymun'u oynadı

Türkiye 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde FETÖ'ye lanet okurken, daha sonraki günlerde 'tiyatro' dediği darbe girişimini televizyondan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında hem terör örgütünün adını zikretmedi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit etti. CHP yandaşı medya ise hain darbe girişimini görmezlikten geldi, televizyonlardan canlı verilen selaları ekranlara getirmedi.

15 Temmuz gecesi 22.00 sıralarında başlayarak 16 Temmuz öğle saatlerine kadar devam eden cansiperane direnişte, millet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara inerek darbeci askerleri işlevsiz hale getirmişti. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmiyet kazanan destansı günde şehitler için Kur'an-ı Kerim'ler okundu, dualar edildi.

Kılıçdaroğlu FETÖ'nün adını geçirmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin üzerine bombalar yağdıran FETÖ'nün adını bile anmadı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşaknı Erdoğan'ı tehdit etti

15 Temmuz için "tiyatro" ifadelerini kullanan CHP lideri, FETÖ'nün adını geçirmeden yayınladığı paylaşımında, darbe girişiminde kaldığı otele suikast timlerinin gönderildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek üstü kapalı tehdit etti.

CHP yandaşı medyalar görmezlikten geldi

Öte yandan tüm kanallar 15 Temmuz özel yayını yaparken CHP'nin yandaş medya organları Halk TV, KRT gibi televizyonlar 252 şehidin olduğu, 2 bin 196 kişinin de yaralandığı darbe girişimini görmezlikten gelip, canlı yayınlanan selaları da ekranlara getirmedi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise AK Parti'den tepkiler gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kontrollü darbe" yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise, "Tankın üstüne çıkamadın, tam tersi tankın yanından sıvıştın. Rakibin de olsa darbelere karşı gelmek ve demokrasiyi savunmak adına hükümete zerre sahip çıksaydın, bu tweet'i atmaya hakkın olurdu." ifadelerini kullandı.