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Gündem Kılıçdaroğlu fena yakalandı: İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyordum
Gündem

Kılıçdaroğlu fena yakalandı: İngiltere'nin gri listede olduğunu bilmiyordum

İngiltere’de gazetecilerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhabirin terleten soruları karşısında zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 04:03:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz, neler söylersiniz?" sorusunu "Gri listede olduğunu bilmiyorum" şeklinde yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de yine bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından rotasını İngiltere'ye çevirdi. Türkiye'ye 'temiz para' getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye'ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz." dedi.

"Tefeciler" demişti

Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz Şubat ayında katıldığı canlı yayında Bakan Nebati'nin İngiltere ziyareti hakkında "Bakan Nebati, İngiltere'ye bir avuç tefeciye dilenmeye gitti." ifadeleri tekrar gündeme geldi.

Kara para aklama merkezi konumunda

Öte yandan CHP Genel Başkanı, İngiltere'de katıldığı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Kılıçdaroğlu'na, "'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum.' dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz. Üstelik İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" diye sordu.

"Gri listede olduğunu bilmiyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Düven'in sorusuna, "Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım. Kim size söyledi onu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum, İngiltere gir listedeyse, Türkiye gibi, o zaman fonlar gelmez." dedi.

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