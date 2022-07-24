Kılıçdaroğlu fena duvara tosladı... Bakalım buna ne diyecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın öneminin yeni kuşaklara iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Görükle İpekspor Sahası'nda organize edilen "Büyük Mübadil Buluşması" programına katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Lozan Antlaşması'nın "Türkiye'nin tapu senedi" olduğunu kaydetti.

Lozan Barış Antlaşması'nı eleştirenlerin Türkiye'yi bilmediğini ve sevmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Onlar cumhuriyeti sevmiyorlar, onlar demokrasiyi sevmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı, Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz."

"Lozan'ın büyüklüğünü anlatmalıyız"

Mübadillerin hangi koşullarda Türkiye'ye geldiğini iyi bildiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tarihimiz var ve şimdi siz ortak görevlerinizden birisi o tarihi yeniden yazmaktır. Anıları yeniden diriltmektir, anıları bilmek, tarihi bilmek.... Geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, TBMM açıldığında Lozan Antlaşması'nın imzalandığı günün bayram olarak kutlanmasını öngören teklif vereceklerini kaydetti.

Faik Öztrak'ın dedesinden Lozan'a ağır eleştiri

Ancak, Kılıçdaroğlu'nun unuttuğu bir gerçek var. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın dedesi Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, TBMM'deki görüşmelerde Lozan'ı en ağır şekilde eleştirenlerin arasında yer almış ve ret oyu vermişti.

Öztrak'ın dedesi'nin 21 Ağustos 1923 günü Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmalarında Lozan için; "Maalesef Misak-ı Milli'mizi hiçbir suretle memnun edecek derecede olmadığı gibi ona dair bir kelimeyi de muhtevi değildir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışının da böyle bir çelişki ile darbe alması CHP Genel Başkanı'nı zora sokacağa benziyor.