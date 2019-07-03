Kılıçdaroğlu Düzce’de cenaze törenine katıldı CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Koordinatörü Okan Konuralp’in babası Fuat Konuralp’in Düzce’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Koordinatörü Okan Konuralp’in babası Fuat Konuralp’in Düzce’de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin iletişim koordinatörlüğünü yapan Okan Konuralp’in hayatını kaybeden babası Fuat Konuralp’in cenaze törenine katılmak üzere Düzce’ye geldi. Konuralp Mahallesi Konuralp Merkez Camii’nde düzenlenen törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden gelen belediye başkanları, partililer ve ailenin yakınları katıldı. Fuat Konuralp’in cenazesi, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can’ın helallik almasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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