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Aktüel Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı
Aktüel

Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:20:27 -
Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerinin "Diş Hekimliği Günü"nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşam boyu bizlerin sağlığını korumak için zor şartlarda çalışan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerimizin, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutlar, sağlıklı günler dilerim." ifadesini kullandı.

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