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Siyaset Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 15:24:00 -
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Yalancılıkta master yapan Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan hükümeti yönetemiyor diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı mesnetsiz ifadelerden dolayı hakkında açılan hakaret davalarını unutan Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, “Küfürbaz trolleri yetmemiş olacak ki, kendisi bir trol gibi konuşmuş. Ben Erdoğan ve hakaretlerini elbette ciddiye almıyorum ancak ülkem için kaygılıyım. Erdoğan’ın öfke nöbetleri alarm veriyor; söylediklerine azami ihtiyatla yaklaşmak gerekir” ifadelerini kullandı.

 

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