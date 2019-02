Kılıçdaroğlu:" Çöpten toplayan kadın görüntüsü gerçek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir tablo gösteriyorum kıyamet gösteriyor. Bir gün önce gazetelerde yer alıyor kimse sesini çıkartmıyor ben gösteriyorum kıyamet çıkıyor. 21 yüzyılın Türkiye’sine yakışmayan bir tablo gösteriyorum. Tahammül edemiyorlar o tabloya. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki proje tanıtım toplantısına katıldı. Bu birlikteliğin bir demokrasi birlikteliği olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Eğer bir yerde Yörük çadırı görürseniz ve orada duman tütüyorsa endişe etmeyiniz, Türkiye’nin geleceği açısından. Yörükler bu ülkenin kadim kültürünü oluşturan ve onu sürdüren vatandaşlarımızdır. Antalya gelince kadim kültürü yaşayan yörüklerimiz geliyor. Antalya, Anadolu demektir. Anadolu’nun bütün illerinden buraya vatandaşlar geldiler. Değişik kimliklerden inançlardan yaşam tarzlarından inanlar Antalya’ya geldiler. Kadim Antalya kültürüne sahip çıkarak yaşamlarını sürdürüyorlar” ifadelerine yer verdi.

"Antalya’nın bir belediye başkan adayı var” diyen Kılıçdaroğlu, "Adı Muhittin Böcek. Muhittin Böcek alın teri diyorsanız alın teri döküyor, emek diyorsanız emek, çalışmak diyorsanız çalıştı, mücadele etmek diyorsanız mücadele etti, bir başarı öyküsü var. Konyaaltı’nı Antalya’nın en güzel ilçelerinden birisi haline getirdik. Şimdi iddiasını daha yukarılara taşıyor ben ve bütün Antalya’yı kucaklayacağım diyor. Antalya’yı yaşanabilir bir kent haline dönüştüreceğim. Antalya’yı sadece Türkiye’nin değil bölgenin değil dünyanın markası haline getireceğim diyor. Muhittin Böcek Antalya’yı dünyanın en önemli kentlerinden birisi haline getirecek” diye konuştu.

"Antalya dünya markası olacak”

Antalya’nın tarım, turizm, iklim konusunda artıları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Antalya aynı zamanda üniversite kenti sanat kenti, entelektüel, birikim kenti, Antalya aynı zamanda çalışanların emek harcadığı bir kent, bir sanayi kenti. Her şey var. Bütün mesele her şeyin olduğu bu Antalya’yı bir dünya markası haline getirmektir. Toprakları Singapur’un iki katı kadar Singapur kadar zengin değil. O zaman ilk 5 yılda hedef koyacağız. Bu hedeflerin tamamı gerçekleşecek göreceksiniz. Neden. Ben Muhittin Böcek’e güveniyorum. Antalyalıların da güvenmesi lazım” dedi.

"2 bin 200 lira için oy vereceksin”

CHP’li Belediyelerde 1 Ocak 2019’tan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve diğer belediyelerin olduğu yerde asgari ücret 2 bin 20 liradır. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak 2019’tan itibaren asgari ücreti 2 bin 20 lira değil de 2 bin 200 lira olmasını istiyorsan başka sorgulamaya gitmeden sandığa gidip CHP’li belediyeye oy vereceksin kardeşim. Bu kadar açık. İYİ Partili belediye başkanlarımız var gözü kapalı hangi partiden olursa olsun CHP’liler gidecekler, belediye başkan adayına oy verecekler ve onları seçecekler” ifadelerini kullandı.

Antalya aynı zamanda bir tarım kenti olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi besleyebiliyor gücü var potansiyeli var emeği var çiftçisi var. Üzülerek şunu ifade edeyim. Tepede oturan bir yöneticiyi düşünün. Esnafı, çiftçiyi, hal esnafını, seracıyı, terörist ilan ediyor niye terörist ilan ediyor ne yaptı bunlar. Hal esnafı seracı çiftçi ne yaptı. Alın teri döktü. Eğer bir hata varsa hata yaptı gitti AK Parti’ye oy verdi. Şimdi o hatasını düzeltecek. görecek. Antalyalı çiftçi seracı dersini verecek. Neden bunu söylüyorum. gübreye zam yaparsın yüzde 100, elektriğe zam yaparsın mazota zam yaparsın ilaca zam yaparsın bunlara kimse bir şey demez, çiftçi neden ürünü pahalıya satıyorsun ne yapsın zarar mı etsin? Ne yapsın, çiftçi asıl zammı sen yapıyorsun faturayı çiftçiye çıkartıyorsun. Bunları düşünerek sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Adım gibi eminim. İzmir Büyükşehir Belediyemiz çok güzel projeler yaptı. Tarım Türkiye’de gerilerken İzmir’de her yıl en az yüzde 7,5 büyüdü. Aynı olayı Muhittin Böcek, büyükşehir belediye başkanlığında aynı şey olacak. Antalya’da tarım yüzde 7,5 büyüyecek. Hiç bir üretici zarar etmeyecek. Herkesin yanında olunacak" şeklinde konuştu.

"Kuru soğana muhtaç ettiler"

Salondan kuru soğana muhtaç olduk sesleri üzerin Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kuru soğana muhtaç etti. Bu soğan kuyruklarının varlık kuyruğu olduğunu söylüyor. En varlıklı adam sensin milyarların var köşeyi döndün sen de gir o zaman kuyruğa madem varlık kuyruğu sende gir. Söyleyecek lafları yok. Sadece CHP, İYİ ve SP’yi karalamakla oy alacaklarını düşünüyorlar. Onların tuzağına düşmeyeceğiz. Ne derlerse desinler bizim derdiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlenmesidir. Üreterek güçlenmesidir. Alın teri dökerek güçlenmesidir. Bizim derdimiz budur. İyi yönetim güzel yönetim olsun, saydam yönetim olsun hesap verebilir bir yönetim olsun onların derdi başka.”

"Bedava iki tır ürünün parası nereye gitti”

Tanzim satış mağazaları üzerinden eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Size komik bir şey anlatayım. Tarım ve Orman Bakanı tweet atmış, ’Kaş ve Kınık’ta tüccarlık yapan kardeşlere teşekkür ediyorum. 2 tır ürünü bedelsiz olarak tanzim satış mağazalarına teslim ettiler’ diyor. Bu iki vatandaşıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar ne yaptılar vatandaş pahalı almasın diye, 2 tırı doldurdular bedava verdiler. Bunlar ne yaptılar. götürdüler parayla sattılar. Bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Ya vatandaş sana vermiş bedava sen götüreceksin bedava fakire, fukarayı seviyorsun bedava dağıtacaksın. Gittin tanzimde parayla sattın. Gitti parayla sattı. Şimdi soruyorum. Bu para nereye gitti” diye konuştu.

"Belediyecilik anlayışı"

Saray belediyeciliğinde her şeyin ranta göre yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Birilerine verilir paralar her türlü imkan. Biz de öyle değil. Biz halka hesap veririz, her kuruşun hesabını veririz. Bütün belediye başkan adaylarına söylerim iki şeye dikkat edin. Bir harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz bu çok önemli. Saydam belediyecilik. İki belediye başkanlığın aldığınız andan itibaren bütün belde halkını hangi partiden olursa olsun hepsini kucaklayacaksınız. Hepsine eşit hizmet götürecekseniz. Sadece bir yerde yoksullar varsa pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Onun dışında hiç bir ayrımcılık yapmayacaksınız. Temel felsefemiz budur” şeklinde konuştu.

Zaman zaman eleştiriler yaptığını dile getirerek sözlerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçen salı günü bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın bir çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Yanında da Erdoğan’ın fotoğrafı var. Bu gazetelerde yer aldı hiçbir ses çıkmadı. Benim içime acıttı. Böyle bir tablo 21. yüzyılın Türkiye’sinde yaşanıyorsa, benim bu tabloyu geniş kitlelere anlatmam lazım dedim. Salı, Grup Toplantısı’nda bu tabloyu gösterdim. 21 yüzyılın Türkiyesi’nde bir tablo dedim. Geçimin sağlıyor bir kadın yaşamak için ne arıyor dedim çöp kutusunda. Efendim sonra dediler ki bu kadın başka bir kadındır bu kadının 4 atlı apartmanı var şudur budur vesaire vesaire. Kim söylüyor bütün bunları havuz medyasının televizyonları söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor fotoğrafta. Bu kadın 21. yüzyılın Türkiye fotoğrafıdır bir gerçektir ve bu gerçeği kimse inkar edemez" ifadelerini kullandı.

"6 milyon kişi sokaktan geçiniyor"

Bir hafta önce sokak çalıştayı yapıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Ben söylemiyorum bu ülkenin akademisyenleri söylüyor. Çöp toplayanlar kağıt toplayanlar, yiyecek toplayanlar, simit satanlar. 6 milyon kişi unutulan kişidir. 6 milyon kişi siyasetin görmediği kişilerdir. Eşleri ve çocuklarıyla 24, 25 milyon kişi. Siz bir gün iktidar sahiplerinin birisi çıkıp ta çöpte kağıt toplayıp da bu insanlar nasıl geçiniyor diye düşündüklerini gördünüz mü? Asgari ücretin yarısıyla kestane, mısır satarak bu insanlar nasıl geçiniyorlar, ailelerine çocuklarına nasıl bakıyorlar diye düşündüklerini gördünüz mü?. Bir tablo gösteriyorum kıyamet gösteriyor. Bir gün önce gazetelerde yer alıyor kimse sesini çıkartmıyor ben gösteriyorum kıyamet çıkıyor. 21 yüzyılın Türkiye’sine yakışmayan bir tablo gösteriyorum. Tahammül edemiyorlar o tabloya. Tahammül etsen de etmesen de o tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor” dedi.

İşsizlik üzerinden eleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"İşsizlik almış başını gidiyor. Sadece Şanlıurfa’da AKP’nin en çok oy aldığı Şanlıurfa’daki bin 500 kişi alınacak, 40 binin üzerinde kişi başvuruyor. Geçici işçi bunlar. Statta kura çekiliyor. Hangi Türkiye’den söz ediyoruz. 21. yüzyılın Türkiyesi’nden söz ediyoruz. Sarayda işsiz var mı yoksul var mı? Sarayın etrafında işsiz var mı? Bir sarayın sosyetesi vardır. Hiçbirisinin çocuğu işsiz değil, hiçbirisi sokaktan geçinmiyor ve onların derdini bilmiyor. Biz bu tabloyu ters yüz edeceğiz. Allah’ın izniyle. Bizlerin belediyelerinin olduğu hiçbir yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hepsini güvencesini sağlayacağız.”

Herkesin kazandığı huzur içinde bir Türkiye hedeflediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Antalya saraydan mı yöneltilmeli, Antalya, Antalya’dan mı yönetilmeli. Antalya, Antalya’dan yönetilmeli değil mi? Siz seçiyorsunuz siz oy veriyorsunuz. Antalyalılar bilmeli. Sizi bir Antalya büyükşehir belediye başkanınız var sonu gelmek üzere. Ayrılacak bir süre sonra. Görevi bırakacak. Biliyorsunuz pek çok belediye başkanına istifa ettirdiler kimi ağlayarak ayrıldı, kimi sesini çıkarmadan ayrıldı. Türel de diyor ki genel başkanım bir saniye dahi düşünmeden ima ederse söylemesine gerek yok derhal istifa ederim diyor. Sen Antalyalılara sordun mu niye istifa edeceksin diye seni kim seçti Antalyalılar. Onu kabul etmiyor beni buraya Erdoğan getirdi o ne isterse onu yaparım diyor. Geri almak istemesi gayet doğal diyor. Çünkü demokrasi kültürü yok. Sayın cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi demokrat oluyor da başarısızlık ve performans düşüklüğü gördüğü için istifa ediyor diye demokrasiye aykırı demek hakkaniyetli bir yaklaşım değil. Verdiği sözü tutmuyorsa halk onu iktidardan indirecek” değerlendirmesini yaptı.

"Gerilimden kavgadan bıktık"

İYİ Parti ile yaptıkları işbirliğine de değinen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için. Ülkemizin demokrasi kültürünü geliştirmek için. Bireysel bir çıkarımız var mı yok. Derdimiz huzur içinde birlikte yaşayan birlikte demokrasiyi savunan bir toplum, daha güzel bir Türkiye’yi inşa etmek için mücadele eden bir toplum. Asıl amacımız bu. Gerilimden kavgadan bıktık. Televizyon kanallarına çıkıp ağza alınmayacak her türlü şeyleri söylüyorlar. Ben milletin ferasetine güveniyorum. Milletin engin kültürüne deneyimine güveniyorum. Bu seçimler bizim demokrasi tarihimiz açısından bir milat olacak. Güzel şeyler olacak. Halkımız bütün bu gerçekleri görüyor. Hiç kimseyle kavga etmeden, kimseyi ötekileştirmeden AK Parti’ye MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Bizim siyaset anlayışımız kimseyi ötekileştirmeyiz. Herkese hizmet etmek bizim temel kültürümüz de var. Demokrasi geleneğimizde var. O nedenle Antalya’da yeni bir sayfanın açılmasını Antalyalıların seçtiği kişinin Antalya’yı yönetmesini istiyoruz, Ankara’dan aldığı talimatlarla rant paylaşımına izin vermek istemiyoruz” dedi.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP’li belediyelerin şeffaf ve hesap verebilir bir belediye başkanlarının olacağını söyledi. CHP ve İYİ Parti olarak bütün sandıklara sahip çıkacaklarını dile getiren Kumbul, ”Bütün oylara sahip çıkacağız. 31 Mart sabahı ülkede bir bahar havası olacak. Buradan Antalya’yı ve ilçelerini almanın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından Millet İttifakı Belediye Başkan adayları tanıtıldı.