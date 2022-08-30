Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu... Akşener'den "kötü haber!"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı konusundaki tutarsızlığını ve partiler arasındaki tartışmaların arka planını anlattı.

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Kılıçdaroğlu’nun bu kadar uzak görüşlü olduğunu bilmiyordum. Ekrem İmamoğlu’nun kendini çizgi film kahramanı Süpermen’e benzettiği reklam filmini görünce Kılıçdaroğlu’na hak verdim. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının baskın bir şekilde gündemde olduğu bir sırada, “Toplum bir popstar bekler. Ama biz popstar seçmeyeceğiz” diye kırmızı kart göstermişti. Özel sohbetlerinde İmamoğlu’ndan, “Bizim Tarkan” diye söz ettiği o sıralarda konuşulmuştu.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun öngörüsünü haklı çıkarmak için hazırladığı reklam filminde kendisini Süpermen’e benzetmiş.

SÜPERMEN

Kılıçdaroğlu bu durumda çıkıp, “Biz Süpermen seçmeyeceğiz” der mi, orasını bilmem ama Süpermen zor durumda. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda esamesi okunmuyor. Dün CHP’li bir yetkili, “Biz ne ikinci Erdoğan seçmeye ne süpermen seçmeye meraklı değiliz” dedi. İmamoğlu’nu “İkinci Fatih”e benzeten, yüzünde “Rabbi Yessir”i gören Meral Akşener de desteğini çekti. Akşener’in yeni gözdesi Mansur Yavaş.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KIRMIZI KART

6’lı masanın en önemli sınavı cumhurbaşkanı adaylığı olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, ortak aday olmak için gemileri yakmış durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inanıyor. Daha önce, “Beş parti genel başkanı önerirse aday olurum” diyordu. Şimdi ikili görüşmelerde, “Cumhurbaşkanı adayıyım. İlk turda kazanacağım” dediği söyleniyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I ÇİZDİ

Kılıçdaroğlu’nu kimse hafife almaya kalkmasın. Anketlerde kendisinden açık ara önde çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geriye atmayı nasıl başardı? İmamoğlu ve Yavaş’ı tamamen masanın dışına atmak için hamlelerini sürdürüyor. Habertürk’te katıldığı bir programda, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan hangisinin cumhurbaşkanı adaylığını onaylarsınız?” diye sorulduğunda şaşkınlığını gizleyememiş ve “Buna cevap vermemi mi istiyorsunuz?” demişti.

DAHA NE DESİN

“Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorum, siz bana hangisinin adaylığını onaylarsınız diye soruyorsunuz” der gibi bir hali vardı.

Cumhurbaşkanı adayını 6’lı masada 6 liderin belirleyeceğini belirterek, “Önümüze böyle bir şey gelmez” dedi. Daha ne desin? İmamoğlu ve Yavaş CHP’nin belediye başkanı. İsimlerini masaya Kılıçdaroğlu getirmezse kim getirecek. Kılıçdaroğlu ben masaya dahi getirmem diyor. Adam haklı. Ben cumhurbaşkanı adayıyım diye bas bas bağırırken, kendi eliyle rakiplerinin ismini de masaya sunar mı?

AKŞENER ÖNERİR Mİ

Peki Kılıçdaroğlu sunmazsa Akşener önerir mi?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var” dediği için CHP’de kıyamet kopmuştu. Meral Akşener adayımız Mansur Yavaş derse masa dağılır. Çünkü CHP, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına motive olmuş durumda. Ama Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu, siz cumhurbaşkanlığına layık birisisiniz ama sizinle kazanamıyoruz. Biz Mansur Yavaş’la bu seçimin kazanılacağını düşünüyoruz” diyebilir. O durumda ortak aday değil, çoklu aday gündeme gelir.

AKŞENER’DEN KÖTÜ HABER

Akşener’in sağlığı ile ilgili bir sorun yok. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü yeşil ışık yakmıyor. Destek açıklaması yapmıyor. Sadece cumhurbaşkanı adayı olmak Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır diyor. O zaten gerekli şartları taşıyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı. Akşener, esnaf ziyareti sırasında, “Kılıçdaroğlu aday olursa gidip oy bile vermem” diyen vatandaşa ne cevap verdi? Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklese sessiz kalır mıydı?

CHP’DE TEDİRGİNLİK

Bir defa olsun Akşener’in ağzından, “Ortak adayımız Kılıçdaroğlu” sözü çıktı mı? Liderlerin ne dediği kadar ne demediği de önemlidir. Akşener, bir türlü Kılıçdaroğlu demediği için CHP’liler tedirgin oluyor. Hatta CHP kulislerinde, “2018 seçimlerinde Abdullah Gül’e yaptığını bize yapar mı” diye konuşuluyor.

AKŞENER ONAY VERMEZ

İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenim, eğer Kılıçdaroğlu ile kazanma imkânı varsa Akşener destekler. Ama şu ana kadar Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılacağı gözükmüyor. Hatta Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz duygusu hâkim. Akşener’in de o kanaatte olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu ile kaybedilecek bir seçime Akşener’in destek vermesi beklenmiyor. Akşener’in, sosyal medyadan bir takipçisinin, “Aday belirleme konusunda sana güveniyorum Meral Mommy” şeklindeki sözlerine, “Sizi yanıltmayacağım” cevabını vermesi manidar değil mi?

OYLAR CHP’YE

İYİ Parti’de bir kaygı da, aday CHP’den olursa milletvekili seçiminde de seçmenin oyları bölmemek ve güçlü bir cumhurbaşkanı seçtirmek için oylarını CHP’ye vereceği yönünde. Bu eğilimin İYİ Parti’yi birkaç puan aşağıya çekmesinden endişe ediliyor.

6’LI MASADAKİ TABLO

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 6’lı masadaki tablo şöyle:

Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler:

Kılıçdaroğlu ve Gültekin Uysal.

Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyenler:

Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu.

Rengi belli olmayanlar:

Meral Akşener’in de Kılıçdaroğlu’nu desteklemediği söyleniyor ama o bu konuda ser verip sır vermediği için oyunun rengi belli değil kategorisinde yer alıyor. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde.