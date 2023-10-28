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Gündem Kılıçdaroğlu böyle diyor! Özgür Özel bilgisiz ve birikimsizin biri
Gündem

Kılıçdaroğlu böyle diyor! Özgür Özel bilgisiz ve birikimsizin biri

Yeniakit Publisher
2023-10-28 15:04:00 - 2023-10-28 15:10:29

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendinden sonraki adayın profilini özetleyerek, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi. Bu sözler "kurultaydaki rakibi Özgür Özel’i bilgisiz ve birikimsiz olarak gördü" şeklinde yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İpek Özbey'e konuştu. Kılıçdaroğlu, kendinden sonraki adayın profilini özetleyerek, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu röportajından öne çıkan noktalar:

 

"EKREM BEY'İN ELİ GÜÇLENSİN"

"Perşembe günü Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaptınız. Kurultayın divan başkanlığını önerdiniz, kabul etti. Neden İmamoğlu'na teklif ettiniz?" sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in eli güçlensin diye. İstanbul'da seçimlerde eli daha güçlü olsun diye bu teklifi yaptım." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU PARTİYİ DEVREDECEĞİ ADAYIN ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLADI

Kemal Kılıçdaroğlu, aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirterek, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı” sorusuna da “Böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA'DAN TRANSFER İDDİALARI

"DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiniz mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ben kimseye bir vaatte bulunmadım." dedi.

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Yorumlar

Adil

O dediklerine sahip chp de birilerinin çıkıp gelmesini hep bekliyoruz

Okur

Kırk yılda bir doğruyu söylemiş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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