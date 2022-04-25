Kılıçdaroğlu bize önder! İETT zamları kalkana kadar AKBİL basmıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna dikkat çeken Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, "Önderimiz Kılıçdaroğlu'na uyup biz de İETT zamları kalkıncaya kadar AKBİL basmıyoruz." dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyerek evinin elektriğinin kesilmesine sebep oldu.
Gazeteci Fatih Uğurlu, günlerdir "elektrik kesintisi" üzerinden halkı kışkırtmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na dikkat çekti.
İBB'nin toplu ulaşıma yönelik fahiş zammını gündeme getiren Uğurlu, "Önderimiz Kılıçdaroğlu'na uyup biz de İETT zamları kalkıncaya kadar AKBİL basmıyoruz." dedi.