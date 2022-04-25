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Siyaset Kılıçdaroğlu bize önder! İETT zamları kalkana kadar AKBİL basmıyoruz
Siyaset

Kılıçdaroğlu bize önder! İETT zamları kalkana kadar AKBİL basmıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ödememe provokasyonuna dikkat çeken Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, "Önderimiz Kılıçdaroğlu'na uyup biz de İETT zamları kalkıncaya kadar AKBİL basmıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 18:43:00 - 2022-04-25 19:09:47

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyerek evinin elektriğinin kesilmesine sebep oldu.

Gazeteci Fatih Uğurlu, günlerdir "elektrik kesintisi" üzerinden halkı kışkırtmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na dikkat çekti.

İBB'nin toplu ulaşıma yönelik fahiş zammını gündeme getiren Uğurlu, "Önderimiz Kılıçdaroğlu'na uyup biz de İETT zamları kalkıncaya kadar AKBİL basmıyoruz." dedi.

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Yorumlar

KARADAGLI

VERILECEK EN GUZEL CEVAP BUDUR ISTE YANLIZ IBB OLMAZ AMA ABB AYNISI ZAMLAR GERI CEKILENE KADAR KIMSE KART BASMASIN BAKALIM NE OLACAK???
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