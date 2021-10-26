  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu besleme Can Dündar’ı coşturdu
Gündem

Kılıçdaroğlu besleme Can Dündar’ı coşturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı’nda Tezkere için verdiği mesaj FETÖ’cü sözde gazeteci Can Dündar’ı coşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 15:49:00 -
Kılıçdaroğlu besleme Can Dündar’ı coşturdu

 Yeni Akit/Ankara 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin ‘Hayır’ diyecekleri yönünde mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajlar FETÖ’cü firari Can Dündar’ı sevindirdi. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden, “Nihayet! Görünen o ki, CHP, #TezkereyeHayır diyor. “Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var. Her dediğine evet desek ayrı partiye ne gerek var” dedi. @kilicdarogluk: “Kimsenin Suriye’de şehit olmasını istemiyoruz” paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri
Eğitim

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak 2021 2022 MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman? Açık öğretim lisesi öğrencileri 1.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları online..
Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması
Siyaset

Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması

Bir televizyon programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında akla ziyan ifadeler k..
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı'na yetki

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi düzenlemesine göre; Cumhurbaşkanı'na tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay