Kılıçdaroğlu besleme Can Dündar’ı coşturdu

Yeni Akit/Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin ‘Hayır’ diyecekleri yönünde mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajlar FETÖ’cü firari Can Dündar’ı sevindirdi. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden, “Nihayet! Görünen o ki, CHP, #TezkereyeHayır diyor. “Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var. Her dediğine evet desek ayrı partiye ne gerek var” dedi. @kilicdarogluk: “Kimsenin Suriye’de şehit olmasını istemiyoruz” paylaşımında bulundu.