Kılıçdaroğlu, bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyen Merdan Yanardağ'ı savundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen ve tutuklanan Merdan Yanardağ ile ilgili sözleri dikkat çekti. Yanardağ'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu, "Merdan Yanardağ bir gazeteci, bir yazar. Niçin içeride? Hangi gerekçe ile içeride? Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir?" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce çıkanlar:

SİVAS KATLİAMI İLE İLGİLİ KONUŞTU

"Sivas Katliamı'nın 30'uncu yılı aydınların yakıldığı ülke asla kabul edilemez. Bir aydının, düşünürün, herhangi bir insanın yakılarak öldürülmesi kadar vahşi bir şey yoktur.

Adaletin sağlanmadığı dünyada bu ateş hep yanar, adaletin sağlanması lazım. Sivas oalyları insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Zamanaşımına uğrayamaz. Takipçisi olacağız, olmaya devam edeceğiz."

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MERDAN YANARDAĞ'I SAVUNDU

"Merdan Yanardağ, bir gazeteci, televizyoncu, yazar. Neden içeride? Hangi gerekçeyle içeride? O da yedi gündür tutuklu. Bir komisyon ve avukatlardan oluşan komisyon oluşturduk. Ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir? Önce bekliyorlar, sonra troll'ler devreye giriyor, suçlamalar yapılıyor. Savcılar harekete geçiyor. Bunları Türkiye'de yaşıyoruz, akıl alır gibi değil."

"CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR"

CHP bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Atatürk'ten beri CHP bir kadro partisi olmuştur. Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Ama bu hareket her zaman ve her zaman ezilenlerin, sesi duyulmayanların, adalete susayanların yanında olmuştur. CHP zulme karşı milyonları kucaklayan çoğulcu bir duvardır. Cumhuriyetimizin temellerinde CHP'nin kadrolarının imzası vardır. CHP'nin tüm kadroları dünden bugüne siyasi ikballerinin peşinde koşmamıştır.