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Gündem Kılıçdaroğlu başörtüsüne hakaret ettiğini böyle kabul etti!
Gündem

Kılıçdaroğlu başörtüsüne hakaret ettiğini böyle kabul etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 11:40:00 -
Kılıçdaroğlu başörtüsüne hakaret ettiğini böyle kabul etti!

Kılıçdaroğlu sosyal medya pinçi JİTEM'ci atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur'un programına katıldı. JİTEM'ci babanın yanar döner oğlunun programında Kılıçdaroğlu Başörtüsü konusunda itirafta bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya pinçi JİTEM'ci atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur'un programına katıldı. JİTEM'ci babanın yanar döner oğlunun programında Kılıçdaroğlu Başörtüsü konusunda itirafta bulundu.

Geçmişte başörtüsüne '1 metrekarelik bez parçası' dediğini kabul eden Kılıçdaroğlu, "İnsanoğlu düşüncelerini sürekli geliştirir. Bu sözler doğrudur. 'Benim kusurum var, kabahat bana ait' diyerek helalleşme süreci başlattım" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Ahmet

Kemal Efendi PKK ve fetöcülerle işbirliğini bıraksın helalleşelim.

Abdullah

eskiden bir fırıldak sebo vardı şimdi birde fırıldak ke mal oldu
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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