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Kılıçdaroğlu: Bana kırgın olan kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kendisine kırgın olan birisi kalmadığını iddia ederek Mart 2019 seçimleri için yine, "Güzel sonuçlar alacağız" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:26
Kılıçdaroğlu: Bana kırgın olan kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim yenilgileri partilileri de isyan noktasına getirdi. Liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde bile yuhalandı, bazı partililer açık açık istifa çağrısında bulundu.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, partide küskünlerle sorunların çözüldüğünü söyledi.

"Kırgın seçmen kalmadı"

Birgün Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "Küskün seçmen değil de 'Kırgın' seçmen diyoruz. Kırgınlar, haklılardı. Sonuçta biz onların seçim gecesi beklentilerine uygun açıklamalar yapabilirdik ama yapmadık. Ama bunun büyük bir kısmı aşıldı zaten. AK Parti’deki korku da bunun aşılmış olduğunun göstergesi." dedi.

"Güzel sonuçlar alacağız"

Partisine güvendiğini söyleyen CHP Lideri, "Yerel seçimlerden çok güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:26
  1. Recep tayyip erdoğan
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. Yerel seçimler
  4. AK Parti
  5. CHP

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