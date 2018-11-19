Kılıçdaroğlu: Bana kırgın olan kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim yenilgileri partilileri de isyan noktasına getirdi. Liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde bile yuhalandı, bazı partililer açık açık istifa çağrısında bulundu.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, partide küskünlerle sorunların çözüldüğünü söyledi.

"Kırgın seçmen kalmadı"

Birgün Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "Küskün seçmen değil de 'Kırgın' seçmen diyoruz. Kırgınlar, haklılardı. Sonuçta biz onların seçim gecesi beklentilerine uygun açıklamalar yapabilirdik ama yapmadık. Ama bunun büyük bir kısmı aşıldı zaten. AK Parti’deki korku da bunun aşılmış olduğunun göstergesi." dedi.

"Güzel sonuçlar alacağız"

Partisine güvendiğini söyleyen CHP Lideri, "Yerel seçimlerden çok güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.