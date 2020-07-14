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Aktüel

Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum"

"Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:57:59 -
Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."

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