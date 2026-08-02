Kılıçdaroğlu, Avcılar’da genç çiftin nikâh şahidi oldu

Avcılar’ın Denizköşkler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen törende Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok hayatlarını birleştirdi. Davetliler arasında yer alan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte nikâh şahidi olarak sahneye çağrıldı.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bir salonda düzenlenen Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi. Kılıçdaroğlu, “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı’ anonsu ile geldi. Nikaha ezan okununca ara verildi. Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, “Önce damadın ayağına bas” uyarısı yaptı. Nikahın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğünden ayrıldı.