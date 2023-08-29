Kılıçdaroğlu akıllanmadı! CHP ve HDP'nin '2024' planı ortaya çıktı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı karşı ağır bir yenilgi alan Altılı Masa, seçimlerin ardından dağıldı. 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlık yapan CHP, yeni ittifaklar arayışında.

Yerel seçimlere aylar kala partilerin ittifak arayışları hız kazanırken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Altılı Masa, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilginin ardından toparlanmaya çalışıyor. Seçimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle sonuçlanırken aldıkları bozgun sonrasında birbirine düşen ortaklar, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde çeşitli pazarlıklara başladı.

"CHP İLE HDP İTTİFAK ARAYIŞINDA"

CHP ile HDP'nin gelecek yıl yapılacak seçimlerde de ittifak kuracağı ve ortak listelerle seçime girebilecekleri iddia edildi. tvnet'te canlı yayınlanan İç Hatlar programında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, "CHP'nin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum." dedi.

HDP'Lİ İSİMLER CHP'DEN ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Sözlerinin devamında, "HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabilir" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belli isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabileceğine dair duyumlar alıyoruz. Meclis üyeleri de belirlenmiş şekilde çıkartılabilir. Şunu düşünüyorlar, 'CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanamaz' diyorlar. 'Türkiye'de büyük tepki doğurur' algısıyla hareket ediyorlar. Şu anda herkes çalışıyor. Bu partiler yerel yönetimlerde var olmak için." şeklinde konuştu.

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