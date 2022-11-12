Kılıçdaroğlu adayın ne zaman açıklanacağını duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İnegöl ilçesinde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda katılımcıların sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, 6’lı Masa'nın hükümet programını yazdığını ve programın tamamlanmasının ardından adayın belirleneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "6’lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı hiç konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanlığı niteliklerini belirleyen bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanının nitelikleri ne olmalı, örneğin devleti tanımalı, ahlaklı birisi olmalı, devlete liyakata önem vermeli. Kim aday olmalı diye hiç tartışmadık. Ali mi olacak veli mi olacak yok bunlar. Anketle cumhurbaşkanı adayı seçilmez arkadaşlar. Siz devleti yöneteceksiniz, devlet akılla, bilimle, tecrübe ile yönetilir. Sorun şudur; cumhurbaşkanı seçildi ertesi gün 'Ne güzel tek imza ile her şey oluyor. Nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem' derse ne olacak. Bunları da düşünüyoruz. Artık seçimi kazandık cumhurbaşkanı geldi, bizim hedeflerimiz var. Örneğin biz hükümet programı yazıyoruz. Bu program üzerinde 6 parti çalışıyor. Bu programlar bittiğinde bir araya geleceğiz. Diyorlar ya 'Cumhurbaşkanı adayını niye belirlemiyorsunuz?' Ya önce ekonomide, sanayide, eğitimde, teknolojide, dış politikada, iç politikada ne yapacağımızı kamuoyuna anlatmamız lazım. Önce kendi aramızda anlaşmamız lazım. Bunun alt yapısını oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.