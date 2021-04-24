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Siyaset Kılıçdaroğlu açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı?
Siyaset

Kılıçdaroğlu açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı için ittifak adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:59:00 -
Kılıçdaroğlu açıkladı: İmamoğlu ve Yavaş Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı?

Mevcut koşulların Türkiye’yi erken seçime götüreceğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sonbaharda erken seçim olabilir. Bizim ittifakımız eşitlikler üzerine kurulu bir ittifaktır. Dolayısıyla biz seçimler sırasında oturup konuşmak zorundayız. Vatandaşa neyi vaat ediyoruz bunu konuşacağız. Birinci ilkemiz bu. Adayı beraber oturup konuşacağız. Bizim kültürümüzde demokrasi var. Cumhur İttifakı'nda ise tek adam var. Biz bunu kabul etmiyoruz" diyerek yine akla ziyan açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı?

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun ittifak adayı olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İki arkadaşımız da başarılı, bu başarıları hazmedemiyorlar. Biz bu adayı belirlerken ittifakla belirleyeceğiz. Önce yöntemi belirleyeceğiz, sonra ittifakı belirleyeceğiz. İttifakı olan her bir parti seçim olacakmış gibi çalışıyor. DEVA ve Gelecek Partisi de güçlendirilmiş parlamenter sistemi dillendiriyorlar. Seçimler gelince ittifak konusuna da bakılacak."

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