Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti Muharrem İnce'nin şarkısı yeniden viral oldu
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yeniden hezimete uğramasının ardından sosyal medyada, Muharrem İnce'nin sözlerinden hazırlanan şarkı yeniden dolaşıma girdi.
Türkiye bugün ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek kararını verdi.
İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.
Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Liderine 12. seçim yenilgisini tattırdı.
"Çıkmışsın yenmiş"
Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından Muharrem İnce'nin sözlerinden hazırlanan şarkı yeniden akıllara geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş... Ayıp ya."