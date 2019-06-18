Kılıçdaroğllu'ndan bir skandal daha! Fetöcü pilotlara sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada yine bir skandala imza atarak FETÖ'cü pilotların ordudan temizlenmesini eleştirdi.

'Orduda pilot kalmadı'

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik saldırgan açıklamalarda bulunan birçok ülkeye verilen sert cevapları eleştirdi. FETÖ'cü pilotları da korumaya alan Kılıçdaroğlu, "Mısır’la uğraşacaksın, bir Almanya ile, Rusya ile uğraşacaksın. Hadi buyur uğraş bakayım. Biri diyor ki benim kayığıma bineceksin, diğeri diyor ki hayır benimkine bineceksin. Çünkü senin kayığın yok. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Orduyu mahvettin. Orduda pilot kalmadı." ifadelerini kullandı.