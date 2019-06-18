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Kılıçdaroğllu'ndan bir skandal daha! Fetöcü pilotlara sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı grup toplantısında skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü pilotların ordudan uzaklaştırılmasını eleştirerek FETÖ'cü pilotlara alenen sahip çıktı

18 Haziran 2019 Salı 14:37
Kılıçdaroğllu'ndan bir skandal daha! Fetöcü pilotlara sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada yine bir skandala imza atarak FETÖ'cü pilotların ordudan temizlenmesini eleştirdi.

'Orduda pilot kalmadı'

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik saldırgan açıklamalarda bulunan birçok ülkeye verilen sert cevapları eleştirdi. FETÖ'cü pilotları da korumaya alan Kılıçdaroğlu, "Mısır’la uğraşacaksın, bir Almanya ile, Rusya ile uğraşacaksın. Hadi buyur uğraş bakayım. Biri diyor ki benim kayığıma bineceksin, diğeri diyor ki hayır benimkine bineceksin. Çünkü senin kayığın yok. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Orduyu mahvettin. Orduda pilot kalmadı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:37
  1. Ordu
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. fetö

YORUM YAZ

  • Alkan Alkan 21 dk önce
    TUTUKLAYIN BU NAMUSSUZ ALÇAK TERÖRIST KILICDAROGLUNU YARGILAYIN BU TÜRKIYE DÜSMANI SIYONIST ITI BU DINSIZ IMANSIZ PIÇ INADINA INADINA SUÇ ISLEMEKTEDIR TÜRK CEZA KANUNU HAREKETE GEÇIRINIZ BU TERÖRIST KILICDAROGLU ACABA HANGI ÜLKEDE YASIYOR ANLAMIS DEGILIM BU ERMENI ITI
  • HadraHadra21 dk önce
    Bakırköy Devlet Hastanesi (özellikle Sinir hastalıkları Hastanesi) Dr ları boş duruyor tedavi edecek hasta arıyorlar hasta diyorlar, TBMM devreye gereğini yapmalı ve yardımcı olmalılar.Dr lar boş durmasın iş yapsınlar Maaş alıyorlar.lütfen görevlerini yapsınlar
  • KeskinliKeskinli22 dk önce
    Ulan gevşek ancak senin gibiler önüne gelenin kayığına biner! Sen kucağa bile oturursun.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 22 dk önce
    Kılıçdaroğlu Allah sizin gibileri islah etsin Allah hepsinin belası nı versin inşallah chp ve yandaş partiler
  • kmlkml24 dk önce
    YAPAR ABİ
  • HadraHadra25 dk önce
    Görevini yapıyor ABD ajanı Fetöcü, Pekala Meclis neden Bu CİNSİN Mebusluğunu düşürmüyor? Enteresandır vesselam
  • ferhatferhat29 dk önce
    savaşta uçağı düşmana teslim edecek pilot olmasa daha iyi olur.
  • Halis SığırcıHalis Sığırcı32 dk önce
    31 Mart seçim propagandalarında fakir fukara edebiyatı yapıp bize oy verin bizim kazandığımız belediyelerdehiç bir işçi atılmayacaktır size namus sözü veriyorum deyip te ( maalesef buna bir sürü insan inanıp oy vermiştir ) işten atan adamdan en beklenir? Adam zaten o koltuğu fetöcülere borçlu. Öyle bir borç almış ki hala ödüyor. Merak edilen daha ne kadar bunlarla beraber olup ihanet edeceği.
  • ahmetahmet35 dk önce
    buyuk mucadele vermedikce buyukolamazsin...bunu goze almadikca basit ve kasetli siyasetci olarak kalirsin iste boyle

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