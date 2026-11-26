Türkiye’nin en kutsal manevi miraslarından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nı milyonlarca lira zarara uğrattıkları ileri sürülen 6 personel hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nı milyonlarca lira zarara uğrattıkları ileri sürülen aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 6 personel hakkında soruşturma başlatıldı. Gizli tanık ifadeleri ve banka dekontları ile patlak veren vurgunun boyutunun 5 milyar lirayı aştığı öğrenildi. Soruşturma, 2017-2022 yılları arasında kuruma iş yapan bir şirkette çalışan "Miras" kod adlı gizli tanığın ifadeleriyle başladı. Kurumda inşaat mühendisi olarak görev yapan Tolga Kaan Çakmak "Miras" ile kısa sürede arkadaşlık kurdu. maaşının büyük kısmına haciz konulduğunu ve banka hesaplarını kullanamadığını öne süren Çakmak, gizli tanıktan hesap numarasını kullanmak için izin istedi. Ardından Miras'ın hesabına düzenli aralıklarla para transferleri gerçekleşmeye başladı. Miras, hesabına yatan paraları banka şubeleri veya ATM'lerden çekerek kimi zaman Çakmak'a, kimi zaman eşi G.Ç. ve P.Y. isimli kadına elden teslim etti. İddiaya göre yine aynı dönemde Tolga Kaan Çakmak, paraların elden teslim edilmesinin zor olduğunu söyleyerek banka kartını istedi. Miras, bunu da kabul etti.