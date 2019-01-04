0553 313 94 23

Kıl kurdu nedir?

Özellikle çocuklarda görülen ve bütün aileyi etkileyen parazit...

04 Ocak 2019 Cuma 17:15
Kıl kurdu nedir?

Kıl kurdu’nun doğal konağı insandır. Her yaşta görülmekle birlikte 5-14 yaş arasında en sıktır. İplik şeklinde hareketli bir bağırsak parazitidir. Erkekleri 2-6 mm, dişileri 8-12 mm uzunluğundadır.

Enfekte kişilerde dişi erişkin kıl kurtları gece uykudan 2-3 saat sonra dışarı çıkarak makat civarına binlerce yumurta bırakır ve kısa süre içinde ölürler. Yumurta 6 saat içinde bulaşıcı özelliğini kazanır.

İç çamaşırlarına bulaşan, yatağa dökülen ve ya da oluşturduğu kaşıntı hissi ile o bölge parmakla kaşındığında, tuvalet sonrası makat temizliği esnasında kişinin eline, tırnaklarının arasına geçerler. Bu yüzden tekrar tekrar bulaşma ve çocuktan çocuğa bulaşma riski fazladır.

Kıl kurdu, oda sıcaklığında 2-3 hafta canlı kalabilir. Çamaşırlarda, yatak ve çarşaflarda da yumurta bulunduğunda bulaşma ortamı oluşturur. Kıl kurdu bulaşmış çarşafların silkelenmesi ile havaya saçılan yumurtaların ağız bölgesine ulaşarak bulaşması da mümkündür.

Kıl kurdu ağız yoluyla bulaşır. Yutulan yumurtalar midede larva şekline ulaşır ve kör bağırsağa göç ederek erişkin forma gelir.

Kıl kurdu genellikle belirtisizdir. En sık görülen belirti geceleri görülen makat bölgesindeki kaşıntılarıdır. Vücudun bazı bölgelerinde cerahatli enfeksiyonlar gelişebilir. Uykusuzluk, gece korkuları, diş gıcırdatma, gece işemeleri olabilir.

Kıl kurdunun çok fazla yoğun olması halinde çocuğun psikolojik durumunu veya parazite karşı oluşan alerjik bir reaksiyonda oluşabilir. Ağır enfeksiyonlar bağırsakta tahribat yaparak sindirim sisteminde bozukluklara sebep olabilir.

Herkes tedaviye

Tedavinin temeli tüm aile bireylerini aynı anda tedavi etmek, genel hijyen kurallarına azami dikkat etmek gerekir. Tuvalet temizliğine, ellerin yıkanarak tırnak aralarının tırnak ya da eski bir diş fırçası ile fırçalanarak iyice temizlenmesi gerekir. Kıl kurdu bulunan çocukların sabah uyandığında makatı sabunlu su ile yıkanmalı. İç çamaşırları değiştirilmeli, temiz don giydirilerek, kirliler sıcak suda yıkanıp, kaynatılarak kızgın ütü ile ütülenmelidir. Bir haftalık tedavi sırasında bu uygulama yeniden bulaşma riskini azaltacaktır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:15
  1. Kıl kurdu
  2. kıl kurdunun belirtileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız hükümetinden sarı yeleklilere suçlama
    1. Fransız hükümetinden sarı yeleklilere..
    2. Erdoğan-Han ortak basın toplantısı
    3. Almanya çaresiz kaldı! ABD'den yardım..
    4. Bahçeli'den teşkilatlara seçim genelgesi
    5. Erkeklerde prostat derdi
    6. Filistin televizyonunun merkez..
    7. Kitaplık deyip geçmeyiniz
    8. Döviz kurları
    9. Sadık Çiftpınar sessizliğini bozdu!
    10. İtirafçı FETÖ sanığı iş adamının..
    11. Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi..
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da 4..
    13. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar
    14. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    15. Hünnap çok faydalı
    16. Antalya'da kaymakam açığa alındı
    17. Ailesiyle birlikte hastanede kalan..
    18. Akademisyen Ceren Damar Şenel'in..
    19. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    20. Denizli'de bebeğin ölümünde ihmal..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar