Kil ile yapılan doğal yüz maskeleri

YOĞURT

Laktik asit sayesinde cildin pul pul olmasını önler. Yoğurt aynı zamanda cilt üzerinde lekelerin oluşmasını önleyen anti-bakteriyel ve anti-mantar özellikleri içerir.

BAL

Akne ve derinin yaşlanmasını önleyen antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bal aynı zamanda gözenekleri açar.

YULAF

anti-inflamatuar ve saponinler sayesinde mükemmel bir temizlik maddesidir. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için sorunsuz kullanılabilir.

Çay ağacı Esansiyel Yağı: Antiseptik özellikleri bulunan Çay ağacı yağı, yağlanma, kepek ve akne tedavisi için kullanılmaktadır.

AKNE İÇİN KİL MASKESİ

GEREKLİ MALZEMELER

1 yemek kaşığı bentonit kil

1-2 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı yulaf

4 damla çay ağacı uçucu yağı

YAPILIŞI

Küçük bir kapta bentonit kil ve yulafı birleştirin. (Bentonit kil ile çalışırken metal kap veya kase kullanmayın lütfen.) Yayılabilir macun yapmak için yeterli su ekleyin. Çay ağacı yağından 4 damla ekleyin. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için, ılık su ve bir bez ile yüzünüzü yıkayın.

Yulafı ezmek için blendera koyun ve karıştırın. Kaba bir un oluncaya kadar karıştırın.

NEMLENDİRİCİ YOĞURT MASKESİ

GEREKLİ MALZEMELER

1 Yemek kaşığı bentonit kil

1 Yemek kaşığı yoğurt (ev yapımı)

YAPILIŞI

Bentonit kil ve yoğurtu birleştirin. (Bentonit kil ile çalışırken metal kap veya kase kullanmayın lütfen) 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

GÖZENEKLERİ TEMİZLEYEN BAL MASKESİ

MALZEMELER

1 Yemek kaşığı bentonit kil

1 Yemek kaşığı su

1 Yemek kaşığı ham bal

Yapılışı:

Bentonit kil, bal ve suyu birleştirin. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için ılık su ile yüzünüzü yıkayın.