Kil ile yapılan doğal yüz maskeleri
Her cilt tipi farklıdır. Kilin doğal yapısı gereği cilde pek çok faydası vardır. İşte işinize yarayacak kil doğal maskesi tarifleri…09 Kasım 2018 Cuma 21:22
YOĞURT
Laktik asit sayesinde cildin pul pul olmasını önler. Yoğurt aynı zamanda cilt üzerinde lekelerin oluşmasını önleyen anti-bakteriyel ve anti-mantar özellikleri içerir.
BAL
Akne ve derinin yaşlanmasını önleyen antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bal aynı zamanda gözenekleri açar.
YULAF
anti-inflamatuar ve saponinler sayesinde mükemmel bir temizlik maddesidir. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için sorunsuz kullanılabilir.
Çay ağacı Esansiyel Yağı: Antiseptik özellikleri bulunan Çay ağacı yağı, yağlanma, kepek ve akne tedavisi için kullanılmaktadır.
AKNE İÇİN KİL MASKESİ
GEREKLİ MALZEMELER
1 yemek kaşığı bentonit kil
1-2 yemek kaşığı su
1 yemek kaşığı yulaf
4 damla çay ağacı uçucu yağı
YAPILIŞI
Küçük bir kapta bentonit kil ve yulafı birleştirin. (Bentonit kil ile çalışırken metal kap veya kase kullanmayın lütfen.) Yayılabilir macun yapmak için yeterli su ekleyin. Çay ağacı yağından 4 damla ekleyin. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için, ılık su ve bir bez ile yüzünüzü yıkayın.
Yulafı ezmek için blendera koyun ve karıştırın. Kaba bir un oluncaya kadar karıştırın.
NEMLENDİRİCİ YOĞURT MASKESİ
GEREKLİ MALZEMELER
1 Yemek kaşığı bentonit kil
1 Yemek kaşığı yoğurt (ev yapımı)
YAPILIŞI
Bentonit kil ve yoğurtu birleştirin. (Bentonit kil ile çalışırken metal kap veya kase kullanmayın lütfen) 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için ılık su ile yüzünüzü yıkayın.
GÖZENEKLERİ TEMİZLEYEN BAL MASKESİ
MALZEMELER
1 Yemek kaşığı bentonit kil
1 Yemek kaşığı su
1 Yemek kaşığı ham bal
Yapılışı:
Bentonit kil, bal ve suyu birleştirin. 10-15 dakika yüzünüze uygulayın. Maskeyi çıkarmak için ılık su ile yüzünüzü yıkayın.
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