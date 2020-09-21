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Aktüel KİK Genel Sekreteri, Bahreyn'de mücadele ettikleri sorunları görüştü
Aktüel

KİK Genel Sekreteri, Bahreyn'de mücadele ettikleri sorunları görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:01:25 -
KİK Genel Sekreteri, Bahreyn'de mücadele ettikleri sorunları görüştü

MANAMA (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, sürpriz Katar ziyaretinin ardından Bahreyn'de Körfez ülkelerinin mücadele ettiği sorunları görüştü.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Hacraf ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani tarafından karşılandı.

Hacraf, ziyaretinin, Körfez ülkeleri ortak çalışma sürecine ilişkin önemli meseleleri görüşmeye Bahreyn'deki yetkililerle devam edilmesi kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Genel Sekreter ayrıca görüşmede, KİK'in karşılaştığı çeşitli sorunlarla mücadele yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Hacraf, dün gerçekleştirdiği sürpriz Doha ziyareti kapsamında Katarlı üst düzey devlet yetkilileriyle bir araya geldi.

KİK Genel Sekreteri Hacraf'ın ziyaretlerinin, Körfez krizinin çözümüne yönelik çabalar çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, geçen hafta yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkelerinin Katar'a yönelik ablukalarının bitirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak Kuveyt'in desteklediği krizi çözme çabalarının henüz bir dönüm noktasına ulaşmadığını söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, kara, deniz ve hava yolunu kapatmaları ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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