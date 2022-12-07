  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kiğılı Home yaşam alanlarını modern tasarımlarla buluşturuyor
Ekonomi

Kiğılı Home yaşam alanlarını modern tasarımlarla buluşturuyor

Kiğılı Home markası, ev tekstiline yeni bir soluk getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:59:00 -
Kiğılı Home yaşam alanlarını modern tasarımlarla buluşturuyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Marka, yaşam alanlarını kaliteli ve şık tasarımlarla buluşturuyor. İlk mağazasını Ankara Etlik Forum AVM’de açan Kiğılı Home, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Marka, geleneksel çeyiz ve ev tekstili alışveriş anlayışına yenilikçi yorum getiriyor. Ürün konumlandırmasını Ev Hali ve Evlilik Hali olarak iki başlıkta toplayarak her zevke hitap eden tasarımlar sunuyor. Hazırlanan koleksiyonla mağazada pijama, havlu, nevresim, yastık, yorgan, yatak örtüsünün yanı sıra kravat, kemer, cüzdan ve valiz gibi tamamlayıcı ürünler bulunuyor. Ayrıca mutfak ile banyo ürünleri yer alıyor. Erkeklerin rahat edecekleri pijamalar, sıcak tutan triko roblar, bambu ve yüzde 100 pamuk olarak hazırlanan iç çamaşırları ise öne çıkan parçalardan. Koleksiyonda ayrıca İskandinav esintileriyle tasarlanmış nevresim takımları, ısı ile nem dengeleyici kaz tüyü yorganlar ve yastıklar var. Bunların yanında duş jeli, kolonya, parfüm ve roll on’dan oluşan bakım ürünlerinin yanı sıra evlenecek çiftler için çeyiz sandıkları mevcut.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23