Kiğılı Home yaşam alanlarını modern tasarımlarla buluşturuyor

YAKUP SARIÇİÇEK

Marka, yaşam alanlarını kaliteli ve şık tasarımlarla buluşturuyor. İlk mağazasını Ankara Etlik Forum AVM’de açan Kiğılı Home, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Marka, geleneksel çeyiz ve ev tekstili alışveriş anlayışına yenilikçi yorum getiriyor. Ürün konumlandırmasını Ev Hali ve Evlilik Hali olarak iki başlıkta toplayarak her zevke hitap eden tasarımlar sunuyor. Hazırlanan koleksiyonla mağazada pijama, havlu, nevresim, yastık, yorgan, yatak örtüsünün yanı sıra kravat, kemer, cüzdan ve valiz gibi tamamlayıcı ürünler bulunuyor. Ayrıca mutfak ile banyo ürünleri yer alıyor. Erkeklerin rahat edecekleri pijamalar, sıcak tutan triko roblar, bambu ve yüzde 100 pamuk olarak hazırlanan iç çamaşırları ise öne çıkan parçalardan. Koleksiyonda ayrıca İskandinav esintileriyle tasarlanmış nevresim takımları, ısı ile nem dengeleyici kaz tüyü yorganlar ve yastıklar var. Bunların yanında duş jeli, kolonya, parfüm ve roll on’dan oluşan bakım ürünlerinin yanı sıra evlenecek çiftler için çeyiz sandıkları mevcut.