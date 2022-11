Kiğılı başarısını taçlandırdı

Marka, Sembol Marka Tescil Belgesi’nin de sahibi oldu. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, şunları kaydetti: “Başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız. Bunu da ancak güçlü bir ekonomik başarı ve ülkemize yaptığımız katkıyla sağlayabiliriz. İçinde bulunduğumuz toplumun her alanda daha da gelişmesi için gerekli olan güçlü bir ekonomik modelde her sektörde öncü markalara büyük ihtiyaç oluyor.

Biz de doğru stratejilerle hem yurt içinde hem de yurt dışında ileri dönük planlamalar yaparak kaliteli ürünü ve hizmeti kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu çabamızın aldığımız ödüllerle kanıtlanması ise bizi daha motive ediyor. Bizi Elmas Marka Sertifikası’na ödüle lâyık gören halkımıza, Beykoz Üniversitesi’ne ve TİA’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.