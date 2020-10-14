Kiev'de "Ukrayna Savunucuları Günü" kutlandı

KİEV (AA) - "Ukrayna Savunucuları Günü", Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla başkent Kiev'deki Marinskiy Sarayı'nda kutlandı.

Törende konuşan Zelenskiy, Ukrayna Savunucuları Günü'nün Ukrayna topraklarını asırlardır korumuş ve 2014'ten bu yana Rusya'nın saldırganlığından koruyan kişilerin günü olduğunu aktardı.

Donbas'ta 80 gündür devam eden kapsamlı ateşkesin kalıcı olacağını umduğunu belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya barışı getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Zelenskiy, ancak güçlü bir ordunun barışın devamlılığını sağlayabileceğini vurgulayarak, ülkesinin savunma gücünü artırmak için uluslararası partnerleriyle aktif şekilde çalıştığını kaydetti.

Ülkede "Ukrayna Savunucuları Günü" 2014'ten beri 14 Ekim'de kutlanıyor.