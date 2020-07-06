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Ekonomi

Kıdem tazminatı nasıl artırılır?

Kıdem tazminatı nasıl artar? Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. Peki kıdem tazminatı nasıl artırılır? Kıdem tazminatı artışı nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:22:00 - 2020-07-06 17:22:34
Kıdem tazminatı nasıl artırılır?

Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır sorusu araştırma konusu olmaya başladı. İşveren tarafından çalışan işçinin bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistem olan Kıdem Tazminatı çalışanın fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi, işçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi sonucu kıdem tazminatı alınır. Peki Kıdem tazminatı nasıl artırılır?

Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir. Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Böylece kıdem tazminatı hesaplanırken bu yeni rakam dikkate alınır. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir. Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.

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