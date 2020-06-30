“Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir”

Akit Ankara

Kıdem tazminatı tartışmaları sürerken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 81 ilde eylem kararı almıştı. Kıdem tazminatını fona çevirecek tasarının Meclis’e gelmesi halinde genel grev ilan edeceğini duyuran Türk-İş, Bölge ve İl Temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temsilcileri, işçilerin katılımıyla basın toplantıları düzenledi.

“Kabul etmiyoruz”

Açıklamalarda, “Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz” görüşü öne çıktı.

“Kıdem tazminatı Türk-İş’in kırmızı çizgisi”

“Türk-İş Genel Kurullarında oybirliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir” denilerek, “Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” görüşü savunuldu.

“Çözüm için tartışmaya hazırız”

HAK-İŞ Yönetim Kurulu’nun olağanüstü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada ise “Mevcut kıdem tazminatı sisteminde; çalışanların büyük bir kısmının kıdem tazminatına erişememesi, kıdem tazminatı tavan uygulaması, kıdem tazminatını hak etmek için bir yıl çalışma şartı gibi çalışanlar arasında adaleti sağlamayan ve çalışma barışına uymayan birtakım şartlar bulunmaktadır. HAK-İŞ olarak; istisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini her platformda defaten dile getirdik.”