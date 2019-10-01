Kıdem tazminatı için sigorta başlangıç tarihi önemli

Soru: Ben 1982 doğumluyum. 18.6.2002 tarihinde sigortalı oldum. 5000 gün primim var. Altı yıldır çalıştığım işyerinden kendim ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim? İsa G.

Cevap: Emekli olmak için yaş dışında kalan şartları sağlayanlar SGK’dan emekli olmak için sigortalılık süresi ve prim günün tamamladıklarına ilişkin yazı alıp işverene ibraz ederek işten ayrılıp kıdem tazminatı alabiliyor. İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların prim günü en az 3600 ise bu yazıyı SGK’dan alabilir ve işten ayrılarak kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir. Sigortalılığı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olanların bu yazıyı alabilmesi için ya 7000 gün prim ödenmiş olması ya da sigortalılığın üzerinden 25 yıl geçip en az 4500 gün priminin bulunması gerekiyor.