Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı, İrlanda’da şampiyonluk peşinde

İrlanda’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Arnavutköy Belediye Spor Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı: “Hedefim Dünya şampiyonu olmak” dedi.

Kurulduğu günden bu yana birçok branşta milli takıma yüzlerce sporcu kazandıran Arnavutköy Belediye Spor, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 16 yaşındaki Ömer Bağcı’yı Genç Kick Boks Milli Takımı’na kazandıran Arnavutköy Belediye Spor, Ömer Bağcı ile uluslararası arenada madalya peşine düştü. Genç yaşında kariyerine önemli başarılar sığdıran Bağcı; Türkiye Uluslararası Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu, İstanbul Şampiyonu, Kulüpler Arası Şampiyonu ve Türkiye 3’üncüsü oldu. İrlanda’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan genç boksör Ömer Bağcı, şampiyonadan altın madalya ile dönmek istediğini söyledi. Milli Takım ve Arnavutköy Belediye Spor Kick Boks Antrenörleri; Turgay Kantarkıran ve Hakan Çakmakçı, genç boksör Ömer Bağcı’ya başarılar diledi.







“Hedefim Dünya şampiyonu olmak”

11 yaşında bu spora başladığını belirten Ömer Bağcı, 57 kilo Genç Erkek Kick Light kategorisinde mücadele edecek. Antrenörünün desteği ile başarı elde ettiğini ifade eden milli sporcu, “İlk zamanlarda zorluklar yaşadık. Aletlerimiz falan yoktu. Arnavutköy Belediyesi sayesinde gelişip, büyüdük. Bu spora Turgay hocamın destekleri sayesinde başladım. O başlattı, o eğitti. Yaklaşık olarak 5 yıldır Arnavutköy Belediye Spor’da bu sporu yapıyorum. Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takım adına gidip mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.

Kariyerinin zirvesine çıkmak istediğini söyleyen Bağcı, “Heyecanlıyım. Hayallerim gerçek oluyor. İnşallah gideceğim şampiyonada, şampiyon olup gelirim. Bunun için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.







“Spor, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor”

Yaşıtlarının kötü alışkanlıkları bırakarak spora başlaması gerektiğini dile getiren Ömer Bağcı, “Diğer genç arkadaşlarımın da bu spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor, kötü alışkanlıklardan uzak durmamızı sağlıyor. İlk günlerde bu durum zor olabilir fakat gittikçe sporu seveceklerini düşünüyorum” diye konuştu.