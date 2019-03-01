0553 313 94 23

Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı, İrlanda’da şampiyonluk peşinde

İrlanda’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Arnavutköy Belediye Spor Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı: “Hedefim Dünya şampiyonu olmak” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 16:36
Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı, İrlanda’da şampiyonluk peşinde

İrlanda’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Arnavutköy Belediye Spor Kick Boks Takımı sporcusu Ömer Bağcı: “Hedefim Dünya şampiyonu olmak” dedi.

 

Kurulduğu günden bu yana birçok branşta milli takıma yüzlerce sporcu kazandıran Arnavutköy Belediye Spor, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 16 yaşındaki Ömer Bağcı’yı Genç Kick Boks Milli Takımı’na kazandıran Arnavutköy Belediye Spor, Ömer Bağcı ile uluslararası arenada madalya peşine düştü. Genç yaşında kariyerine önemli başarılar sığdıran Bağcı; Türkiye Uluslararası Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu, İstanbul Şampiyonu, Kulüpler Arası Şampiyonu ve Türkiye 3’üncüsü oldu. İrlanda’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan genç boksör Ömer Bağcı, şampiyonadan altın madalya ile dönmek istediğini söyledi. Milli Takım ve Arnavutköy Belediye Spor Kick Boks Antrenörleri; Turgay Kantarkıran ve Hakan Çakmakçı, genç boksör Ömer Bağcı’ya başarılar diledi.



“Hedefim Dünya şampiyonu olmak”

 

11 yaşında bu spora başladığını belirten Ömer Bağcı, 57 kilo Genç Erkek Kick Light kategorisinde mücadele edecek. Antrenörünün desteği ile başarı elde ettiğini ifade eden milli sporcu, “İlk zamanlarda zorluklar yaşadık. Aletlerimiz falan yoktu. Arnavutköy Belediyesi sayesinde gelişip, büyüdük. Bu spora Turgay hocamın destekleri sayesinde başladım. O başlattı, o eğitti. Yaklaşık olarak 5 yıldır Arnavutköy Belediye Spor’da bu sporu yapıyorum. Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takım adına gidip mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.

 

Kariyerinin zirvesine çıkmak istediğini söyleyen Bağcı, “Heyecanlıyım. Hayallerim gerçek oluyor. İnşallah gideceğim şampiyonada, şampiyon olup gelirim. Bunun için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.



“Spor, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor”

 

Yaşıtlarının kötü alışkanlıkları bırakarak spora başlaması gerektiğini dile getiren Ömer Bağcı, “Diğer genç arkadaşlarımın da bu spora başlamasını tavsiye ediyorum. Spor, kötü alışkanlıklardan uzak durmamızı sağlıyor. İlk günlerde bu durum zor olabilir fakat gittikçe sporu seveceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:36
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez turuna başladı
    1. İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    4. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    5. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    6. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    7. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    8. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    9. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    10. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    11. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    12. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    13. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    14. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    15. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    16. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    17. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    18. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    19. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    21. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    22. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    23. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    24. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    25. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    26. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    28. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    29. Serbest piyasada altın fiyatları
    30. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var